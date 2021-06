Cameroun : Joseph Chebonkeng Kalabuse, remplace Peter ESSoka à la tête du CNC

Il a été nommé ce 4 mai 2021, président du Conseil national de la Communication, ainsi que six nouveaux membres.

L’ancien rédacteur en chef de langue anglaise à la CRTV, Joseph Chebonkeng Kalabuse, vient d’être nommé président du Conseil national de la Communication par un décret du chef de l’Etat Paul Biya. L’ex animateur de « Press Hour » succède à Peter Essoka dont le mandat était depuis arrivé à échéance.

Le président de la république a nomme également 6 autres membres. Tels que : Oumarou Monglo, Serge Ngando Ntone, Enow Tanjong et Michel Moindjel Ngol. Les nouveaux promus retrouvent deux autres membres qui restent en poste car nommés récemment. Parmi eux le journaliste Guibaï Gatama, patron de l’hebdomadaire l’œil du Sahel.

Les membres du Conseil national de la communication sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois.

Le Conseil National de la Communication, est un organe de régulation et de consultation, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé auprès du Premier Ministre, chef du Gouvernement. Le CNC est entre autres chargé de veiller au respect des lois et règlements en matière de communication sociale; e l’éthique et de la déontologie professionnelle; de l’égalité d’accès aux médias, notamment en période électorale; de la liberté et de la responsabilité des médias; de l’indépendance des services public et privé de la communication; de la transparence, du pluralisme et de l’équilibre dans les programmes des entreprises de communication.