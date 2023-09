Cameroun : Joseph Le place la carrière des agents de l’Etat au centre des attentions

C’est la quintessence du discours du ministre Joseph LE lors de l’installation des responsables récemment nommés au Minfopra.

D’entrée de jeu ce 05 septembre 2023 à Yaoundé, le ministre Joseph Le a fixé le cap. Inspecteur N°2 ; Directeurs, Sous-directeurs, Chefs de Cellules, Chefs de Services et Chargés d’Etudes Assistants ont reçu un rappel des principales attentes de la hiérarchie. Le chemin vers l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 passe sans doute par la mise à disposition d’une administration répondant aux exigences de la modernité.

Si le processus peut s’appuyer sur la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), il devra surtout disposer de personnels taillés à son image. C’est tout logiquement que le Minfopra, en sa qualité de gestionnaire des ressources humaines de l’État, s’ inscrit dans un engrenage de perpétuelle correction.

En présidant cette cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement et de l’évêque du Diocèse de Mbalmayo, Joseph LE procédait non seulement, à l’installation des responsables récemment nommés à la Direction de la Gestion des Carrières (DGC), l’inspection Générale et le secrétariat permanent à la réforme administrative, mais aussi , à la remise des médailles à titre exceptionnel, à trois de ses collaborateurs.

A en croire gazeti237, le Minfopra aura surtout saisi l’occasion que lui offrait cette circonstance, pour rappeler à tous ces responsables, les principaux challenges qui sont les leurs et même les défis de son département ministériel.

S’ils auront pour principale mission la gestion efficace et qualitative des carrières des agents, ces nouveaux responsables devront surtout mener ce département ministériel vers l’atteinte de ses missions. Un devoir qui passe prioritairement par la maîtrise des nombreux défis pressants, desquels dépend le côté catalyseur de développement et source de bien-être du Minfopra.

Il s’agit de la gestion moderne des ressources humaines de l’Etat, à travers notamment : la mise en service attendue du nouveau SIGIPES ; la mise en service, déjà effective, de la plateforme de vérification de l’authenticité des diplômes ;l’implémentation définitive de la nouvelle procédure d’intégration des enseignants et autres agents publics ; la mise en œuvre de la Stratégie Générale des Organisations Administratives (SGOA) et la dématérialisation ainsi que la simplification de la quasi-totalité des services publics.

« Si cet ajustement des équipes vise à terme, la performance, l’efficacité et l’efficience, je tiens à lever toute forme d’équivoque. Certes, au regard d’une récente actualité, il était nécessaire de faire un peu de ménage, mais nous avons surtout besoin de faire autrement, pour faire mieux dans les contraintes qui sont les nôtres », a indiqué Joseph Le, avant de dérouler explicitement ses attentes envers les responsables installés.