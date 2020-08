Cameroun : les journalistes s’imprègnent du processus de mise à niveau des entreprises

Le Bureau de mise à niveau des entreprises a tenu, du 19 août au 21 août 2020 à Kribi, un séminaire-atelier d’imprégnation en faveur d’une vingtaine de journalistes

Pour Chantal Elombat Mbedey, directeur du Bureau de mise à niveau (BMN) des entreprises du Cameroun, l’organisation de ce séminaire procède d’un double intérêt. Le premier est relatif au constat que le discours médiatique sur la mise à niveau et le rôle du BMN dans le dispositif institutionnel de promotion de la compétitivité économique est probablement consécutif à une méconnaissance aussi bien des missions du BMN que du mécanisme du Programme national de mise à niveau que le BMN met en œuvre.

« L’Etat du Cameroun, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de compétitivité et de modernisation de son économie, s’est inscrit dans une logique de pérennisation de la Mise à niveau en créent en 2011 le BMN; dont la mission principale est l’implémentation de la politique du gouvernement en matière d’appui à la mise à niveau et à la restructuration des entreprises industrielles. Ce, après une phase pilote qui a bénéficié de l’appui technique de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) », a rappelé le directeur du BMN.

D’après la responsable, le second intérêt de la rencontre avec les hommes de médias à Kribi est « inhérent au document de stratégie du MBN », qui a été présenté aux participants au cours de ces travaux de trois jours. « Je voudrais d’ores et déjà indiquer que cet instrument stratégique de pilotage s’inscrit pleinement dans la vision Cameroun Emergent 2035 dont la colonne vertébrale reste la transformation structurelle de l’économie via notamment la modernisation des entreprises », a confié Chantal Elombat Mbedey.

Outre l’exposé du directeur sur la genèse de la mise à niveau au Cameroun et l’avènement du BMN, les participants ont eu droit: à la présentation du BMN et le Programme national de mise à niveau (PNMAN); une analyse sur la mise à niveau selon l’Onudi; une description de l’accompagnement des entreprises à la certification et un exposé sur la restructuration financière, second volet de la Mise à niveau du BMN.

Le point d’ancrage de ce séminaire atelier a été la présentation du document de stratégie du BMN pour la période 2020-2024. Le rapport entre le BMN et le Made in Cameroon a également été dressé.

Enfin, en développant le thème de la Mise à niveau et la zone de libre-échange continentale, les journalistes ont mieux compris certains enjeux du commerce international.