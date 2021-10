Cameroun –journée de l’enseignant : commémoration dans un contexte de kidnapping de 15 pédagogues à Ndop

La région du Nord-Ouest commémore dans la douleur la Journée mondiale de l’enseignant ce 5 octobre 2021.

Les enseignants du monde entier sont à l’honneur ce jour. Mais un peu moins à Ndop, dans la région du Nord-Ouest où sévit la crise anglophone. Selon le journal en ligne mimimefoinfo.com, 15 enseignants ont été enlevés par les sécessionnistes dans ce village du département de Ngo-Ketunjia.

Les combattants sécessionnistes à l’origine de cette trappe leur reproche, d’après le journal, de dispenser des cours malgré l’instauration des ghost town (villes-mortes).

Pendant ce temps, l’officier supérieur divisionnaire de Ndop insiste pour que les enseignants continuent d’enseigner malgré les menaces proférées par les combattants ambazoniens.

L’Unesco

S’agissant plus précisément de la célébration de la journée des enseignants, une déclaration conjointe de plusieurs personnalités et institutions magnifie les professionnels de l’éducation. Il s’agit des organisateurs de la Journée mondiale des enseignants, la Directrice générale de l‘UNESCO, Audrey Azoulay, la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, le Directeur général de l’Organisation internationale du travail, Guy Ryder, et le Secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation, David Edwards.

Pour eux : « Il est temps désormais de reconnaître le rôle exceptionnel que jouent les enseignants et de leur accorder la formation, le perfectionnement professionnel, le soutien et les conditions de travail dont ils ont besoin pour déployer leur talent. La reprise de l’éducation ne pourra aboutir que si elle est conduite main dans la main avec les enseignants, c’est-à-dire en leur donnant la parole et la possibilité de participer à la prise de décisions ».

Dans le pays, des manifestations sont organisées ça et là en faveur des enseignants. Il est surtout question de diagnostiquer les conditions de travail et formuler des propositions.