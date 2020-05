Cameroun: Justine Diffo qui avait dénoncé le boycott des législatives 2020 désignée PCA de l’ART

La coordonnatrice du réseau “More women in politics” a été portée à la présidence du conseil d’administration de l’Agence de régulation des télécommunications par un décret présidentiel signé le 30 avril

Le Pr Justine Diffo Tchunkam, qui assume les fonctions de directrice des Affaires juridiques et du Contentieux au ministère de la Communication, a été désignée, le 30 avril, par décret présidentiel, présidente du conseil d’administration de l’Agence de régulation des télécommunications du Cameroun (ART).

La juriste qui aura 55 ans le 18 septembre remplace au poste Hessana Mahamat.

La nouvelle PCA est titulaire d’un doctorat en droit international économique obtenu à l’université René-Descartes, Paris V, en février 1998.

Le Pr Justine Diffo Tchunkam s’est faite remarquer en début d’année par ses sorties, faites dans la cadre des activités de son réseau “More women in politics”, contre le boycott des élections législatives et municipales de février 2020; boycott qui était prôné par certains partis politiques à l’instar du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto et le Cameroon People’s Party (CPP) d’Edith Kah Walla.

