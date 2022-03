Cameroun : Kmertech dévoile les six champions du concours « TIE Champions »

Les startups Telmi, Ekose, Miya Academy, Cameroon GCE guide App, Nkwa et Tensend sont les grands gagnants de la compétition « TIE Champions ».

Elles sont connues, les six meilleures initiatives de riposte contre le coronavirus dans les domaines de la santé, de l’éducation et des affaires. Ces projets ont été proposés et valorisés par les startups Telmi, Ekose, Miya Academy, Cameroon GCE guide App, Nkwa et Tensend.

Initiée par l’association Kmertech, la compétition « TIE Champions » a reçu un appui financier de l’Union européenne. Le jury a dévoilé les champions au terme de la finale de la compétition « TIE Champions », jeudi 03 mars 2022, dans la ville de Douala.

Ils étaient 18 startups finalistes répartis en 6 secteurs dont la santé, l’éducation et les affaires. C’est devant un jury constitué d’experts pour chaque domaine, que ces jeunes camerounais ont défendu leurs initiatives. Il a fallu 3 min de pitch à chaque représentant de startup pour présenter son projet et 7 autres minutes pour le défendre en répondant aux questions des membres du jury et de l’assistance.

Les différents projets ont été évalués selon huit critères. Il s’agit de l’originalité, la pertinence, l’utilité publique, la fonctionnalité, l’accessibilité, la fiabilité, la qualité des réponses et le vote du public sur les réseaux sociaux. C’est au terme de cette appréciation que les meilleurs projets ont été retenus, soit deux par secteur. Dans le secteur de la santé, les startups Telmi et Ekose se sont démarqués et sont respectivement premier et deuxième. Les 06 lauréats recevront les prix Champion Kmertech TIE dont les enveloppes varient entre 5000 à 15000 euros.

Toute émue, Monica Mesame, fondatrice de la startup Ekose Health-Tech, est la seule femme à avoir défendue un projet. « Je suis autant surprise qu’émue vue que je ne m’attendais pas à occuper une telle position. Et ça me fait vraiment plaisir aujourd’hui de savoir que les choses vont prendre corps. J’exprime ainsi toute la reconnaissance à Kmertech qui a cru en moi », s’exclame-t-elle.

Sur les 6 projets en compétitions dans le domaine de l’éducation, Miya Academy et Cameroon GCE guide App ont fait la différence. Nkwa et Tensend sont les deux initiatives qui ont répondu aux critères de sélection dans le secteur des affaires. « Nous étions l’une des seules solutions électronique et informatique et ça nous a donné un bon coup de pousse. Après cette étape, nous allons acheter du matériel pour finaliser la solution, il nous faut recruter des personnes qualifiées et lancer notre projet en 2023 comme prévu », projette Fabrice Tueche, représentant de la startup MesinTech-Telmi.

Pour les candidats malheureux c’était une belle aventure au cours de laquelle ils ont été bien encadrés à travers des formations et des conseils. « C’est juste une épreuve, nous voulions challenger notre idée et le but a été atteint même si nous n’avons pas gagné, notre état d’esprit reste le même. Nous allons continuer de travailler, trouver des solutions pour entrer dans le marché », exprime avec regrets Cabrel Dji de la startup Freemo Pay

La « KmerTech TIE Champions » est une compétition nationale durant laquelle les entrepreneurs ont développé et proposé des solutions en réponse à l’impact de la COVID-19. Cette compétition récompense des projets qui répondent au triple objectif de participation au développement sociétal, de développement d’une offre innovante et d’intégration des technologies numériques dans la dynamique entrepreneuriale.