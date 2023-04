Cameroun : la 2ème édition de la Fiac annoncée pour novembre 2023

Prévue pour ce mois d’avril 2023, la 2 e édition de la Foire internationale des affaires et du commerce (Fiac) de Douala est renvoyée du 1 er au12 novembre 2023.

Après 4 reports, pour diverses raisons, cette fois-ci c’est la bonne. De concert avec l’Etat du Cameroun représenté par le ministre du Commerce (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atangana, la fondation Inter Progress et sa branche Afrique organiseront du 1er au 12 novembre prochain à Douala la deuxième édition de la Foire internationale des affaires et du commerce (Fiac).

Initialement prévue pour se tenir en 2020, l’organisation de cet évènement vient de connaître un énième report. En effet, la 2e édition du Fiac était annoncée pour avril 2020, avant d’être repoussée aux mois d’octobre et novembre de la même année pour une première fois. A cette époque l’on avait annoncé les mois de janvier et février 2023. Et l’avant dernière annonce fut pour avril 2023.

A en croire Ecomatin, plusieurs causes sont à l’origine de ce renvoi à plusieurs reprises de ce rendez-vous des affaires de la capitale économique. Il s’agit de : la pandémie du coronavirus et des inondations enregistrées sur les espaces d’expositions préparés pour cette deuxième édition.

Placée sous le thème : « Le commerce, le levier de la relance économique, de l’industrialisation et de l’intégration régionale », cette activité majeure pour le renforcement de l’intégration économique et des échanges commerciaux intra-régionaux va se décliner en trois objectifs.

Il s’agit : des expositions-ventes, des rencontres B to B, de coaching et de mentorat. Outre cela, l’évènement à venir dans les prochains jours se veut donc d’être un lieu d’échanges entre les producteurs, les vendeurs grossistes ou détaillants et les consommateurs.

La Foire internationale des affaires et du commerce faut-il le rappeler est une plateforme dynamique du commerce national, régional et international. Elle a pour mission principale de valoriser toutes les filières de production et de commercialisation. Ce en mettant l’accent sur la promotion des produits et services valorisants les labels « Made in Cameroon ».