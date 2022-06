Cameroun : la 2ème édition du Grand Prix Cycliste Cimencam se tiendra le 26 juin

Cette course cycliste en critérium dans les artères de la ville de Douala, est organisée en partenariat avec la Ligue Régionale de Cyclisme du littoral.

26 juin 2022. A cette date se tiendra l’acte deux du Grand Prix Cycliste Cimencam. Fort du succès de la première édition, la maison du ciment camerounais (Cimencam) va renouveler l’expérience. Ainsi, cette deuxième fois, résulte du désir de se rapprocher davantage du public et de le fédérer autour de cet évènement sportif.

La compétition se déroulera sur un circuit de 4 km 300. Il s’étend de l’Ecole publique Deido- Pont Bonabassem-Feu rouge Bessengue-Rond point Deido – Montée Saker à travers les artères de la capitale économique.

Au cours de la conférence de presse qui a eu lieu hier 22 juin 2022 à Douala, le président du club cycliste régional a expliqué que les circuits ont été ajustés récemment car Ndokoti a été tracé en raison du mauvais état des routes et des travaux de construction sont en cours.

« Près de 150 coureurs venus de 8 des 10 régions du pays sont attendus pour participer à cet événement qui réunira sept catégories (minimes, cadets, dames, vétérans amateurs, vétérans professionnels, juniors, seniors). Seront également présents le SNH Velo Club et l’équipe nationale de cyclisme », a indiqué Jacques Kuissi, président de la ligue régionale de cyclisme du Littoral.

Pour le directeur général de la Cimencam, « il s’agit pour l’entreprise d’affirmer sa volonté d’être aux côtés des initiatives qui favorisent le développement du sport », explique Xavier le Grand.

En chiffres, c’est plus de 200 athlètes attendus, répartis en 06 catégories et plus de 2000 spectateurs attendus le long. Cette initiative depuis le premier tour est accompagné pat la Championne du Cameroun Jolie Discale Memouna.

« Le Grand Prix Cycliste Cimencam contribue significativement à la mise en lumière de la ville de Douala en général, en particulier des différents quartiers retenus pour l’itinéraire. C’est également l’occasion de promouvoir le cyclisme, qui est une discipline sportive en pleine expansion au Cameroun ».

« Organiser un tel événement, permet donc de rassembler les populations de la capitale économique autour d’un évènement sportif majeur, afin de leur faire vivre une expérience fédératrice » ; souligne Cimencam.

Retro

Pour la première édition, Clovis Kamzong Abossolo est sorti vainqueur. Le Grand Prix Cycliste Cimencam a lieu dimanche 23 Mai 2021 dans la capitale économique du Cameroun.

L’évènement a connu la participation de 150 athlètes professionnels et amateurs venus du triangle national et répartis dans 7 catégories à savoir : Minimes, Cadets, Junior, Vétérans A & B, et les seniors.

Créé en 1963, Cimencam est le leader des matériaux de la construction au Cameroun et en Afrique Centrale. Avec une équipe de plusieurs centaines d’hommes et femmes motivés de plus en plus compétents, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 85 milliards de FCFA en 2013.