Cameroun : la 6è édition de la Rentrée scientifique s’ouvre à Yaoundé

Placée sous le thème « Mutualisation des capacités scientifiques et infrastructurelles du Système national de recherche et d’innovation face aux défis de l’émergence du Cameroun », cette rentrée sera abritée ce mercredi 05 décembre, au Palais des congrès de Yaoundé.

Les grandes articulations de cette solennité sont, entre autres : la procession des chercheurs par grade, la Leçon inaugurale présentée le Dr. Wilson Fantong (maître de recherche), les honneurs scientifiques à un éminent chercheur, la présentation des chercheurs récemment promus aux grades supérieurs ainsi que des chercheurs nouvellement recrutés, et l’adresse de la ministre de Recherche scientifique et de l’Innovation (MINRESI), Dr. Madeleine Tchuinté.

Sont particulièrement attendus en toge, les chercheurs de l’IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement), l’INC (Institut National de Cartographie), l’ANRP (Agence Nationale de Radioprotection), l’IMPM (Institut de Recherches Médicales et d’Études des Plantes Médicinales), IRGM (Institut de Recherches Géologiques et Minières), CNDT (Comité National de Développement des Technologies), MIMPROMALO (Mission de Promotion des Matériaux Locaux) et du CNE (Centre National de l’Éducation).

Pour mémoire, instituée en 2012, la Rentrée scientifique est organisée dans le cadre de la valorisation de la profession de chercheur au Cameroun. C’est un instant solennel de rencontre entre la grande famille de la recherche et son chef de département, autour du questionnement des actions et du devoir de la Recherche. Généralement, à travers cette solennité, le MINRESI suscite un double sentiment d’appartenance et d’adhésion chez les chercheurs et les responsables de l’administration de la recherche en vue de consolider les acquis et d’explorer les grands axes des actions futures.