Cameroun : la 6ème édition de la foire au manioc se tient à Sa’a et Yaoundé

L’évènement se tient les 22, 23 et 24 septembre 2022.

Expositions ventes, dégustations, ateliers, conférences thématiques, concours du plus long bâton de manioc et l’élection miss et master, font partie des grands axes qui vont meubler cette 6e édition. Deux sites ont été choisis pour abriter cette organisation.

La commune d’arrondissement de Sa’a dans le département de la Lekié dès le 22 septembre, va servir de cadre à l’ouverture solennelle de ce grand moment de valorisation du manioc. Les 23 et 24 septembre, la commune du premier arrondissement de la ville aux sept collines va rentrer en jeu. Et c’est le Complexe sportif d’Étoudi qui a été choisi comme site.

Pour cette rencontre entre les producteurs locaux et les acteurs de la transformation et de la commercialisation, l’on annonce la participation d’une cinquantaine d’exposants, constitués des coopératives des femmes, des institutionnels et des opérateurs privés.

A cette occasion, Romuald Dzomo Nkongo, délégué général de l’association ANI-International invite le public à venir « vivre cette foire originale des produits dérivés du manioc ». Par ailleurs, il remercie « les différents partenaires qui permettent cette année à la manifestation de monter en puissance ».

Dans le cadre de l’autonomisation des femmes, ANI-International a créé en 2016, le Réseau des productrices et transformatrices de manioc la Lekié (REPTRAMAL), étant donné la place prépondérante que les femmes occupent dans la filière manioc. Dans cette perspective, il s’agit d’accompagner les femmes rurales, en vue de réaliser dans les meilleures conditions, la production et la transformation du manioc, et d’avoir un packaging adapté pour une meilleure commercialisation des produits issus du manioc.