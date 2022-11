Cameroun : la BAD a rencontré les femmes entrepreneures à Douala

Le directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale, Serge N’Guessan, a conduit une mission de dialogue avec le secteur privé camerounais du 24 au 30 septembre 2022, à Douala.

La mission a rencontré des femmes entrepreneures, leurs structures professionnelles et les institutions financières partenaires de l’initiative de la Banque, « Affirmative Finance Action for Women in Africa » (Afawa, Initiative pour faciliter l’accès des femmes aux finances en Afrique, en français).

Objectif : établir un dialogue constructif entre les femmes entrepreneures et les institutions financières au Cameroun, afin de stimuler le développement de l’entrepreneuriat féminin dans le pays.

« Nous sommes venus avec l’intention de faciliter le dialogue entre les femmes entrepreneures et les institutions financières. Mais, grande est notre joie de constater que ce dialogue existe déjà, même s’il reste timide », a déclaré Charleine Mbuyi-Lusamba, chargée de genre à la Banque africaine de développement, avant d’ajouter : « Les échanges de ces derniers jours nous ont permis de nous engager sur la voie d’un dialogue souple et franc, à même de créer une vraie dynamique économique à Douala et au Cameroun ».

« C’était une très belle opportunité parce que ces rencontres nous ont permis de toucher du doigt les blocages qui existent entre les banques et nous, femmes cheffes d’entreprises », a déclaré Michèle Kepeden Lewat, directrice générale de Business Trade Cameroon SARL.

Afawa est une initiative phare de la Banque africaine de développement qui entend faciliter l’accès des femmes entrepreneures en Afrique aux financements, afin de combler le déficit de financement qui les affecte, estimé à 42 milliards de dollars américains. De son côté, la Banque africaine de développement va mobiliser jusqu’à 5 milliards de dollars d’ici à 2025, pour ce faire.