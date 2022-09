Cameroun : la BAD prête 75 milliards de F pour désengorger la zone portuaire de Kribi

L’enveloppe va servir au désenclavement de la zone portuaire de Kribi et l’assainissement de Yaoundé.

Deux accords de prêts ont été signés ce mardi 20 septembre 2022 par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, et le Directeur Général de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la région Afrique Centrale, Serges N’Guessan.

Le premier accord de prêt d’un montant de 114 millions d’euros, soit environ 75 milliards de FCFA, est relatif à la première tranche du financement de la Banque Africaine de Développement (BAD), destiné à la réalisation du Projet d’Aménagement des Routes de désenclavement de la Zone Industrielle et Portuaire de Kribi (PARZIK).

D’un coût global d’environ 215,690 millions d’Euros, le PARZIK entend contribuer à l’amélioration du système de transport à travers l’optimisation du fonctionnement du Complexe industriel et portuaire de Kribi et l’intégration sous régionale.

Il va permettre la réhabilitation de la route Edéa-Kribi (110 km), l’aménagement de la voie expresse Lolabé-Campo (39 km), l’aménagement d’une liaison viable de 50 km permettant une interconnexion entre le Port de Kribi et plusieurs agro industries.

Il sera aussi question de la création de liaisons routières permanentes, afin de contribuer à l’amélioration de l’accessibilité et la connectivité du Complexe industriel et portuaire de Kribi, et la réduction des coûts de transports.

Serge N’Guessan souligne que cette opération « vient répondre à un besoin réel et pressant de fluidification et de sécurisation du trafic entre les villes d’Edéa et de Kribi, permettant ainsi, de rendre à cette grande ville portuaire, tout le respect et la reconnaissance qui lui revient au regard de ses énormes potentialités économiques pour le pays et la sous-région ».