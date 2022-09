Cameroun : la Banque mondiale octroie près de 204 milliards de F pour implémenter la décentralisation

L’Association internationale de développement (IDA), a approuvé le 28 septembre 222 un décaissement de 300 millions de dollars, soit 203,7 milliards de Fcfa en faveur dudit projet.

La Banque mondiale, à travers l’Association internationale de développement (IDA), a approuvé un décaissement de 300 millions de dollars, soit 203,7 milliards de Fcfa en faveur du projet de décentralisation au Cameroun.

L’initiative de cette filiale de la BM vise à soutenir les objectifs de développement du pays en renforçant la participation des communautés aux processus de planification et de gouvernance locales ; en les dotant d’infrastructures climato-résilientes essentielles ; et en renforçant la capacité des autorités locales décentralisées à gérer et mettre en œuvre des investissements publics.

« Il est important d’aider les communautés et les collectivités locales, telles que les municipalités et les conseils régionaux, à développer des infrastructures climato-résilientes et à en favoriser l’accès, ainsi qu’à promouvoir davantage la participation citoyenne pour optimiser la gestion des ressources et assurer des services inclusifs », a souligné Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. 180 municipalités camerounaises comptant plus de 1,5 million d’habitants seront directement affectées par le projet.