Cameroun : la Bdeac met 5.5 milliards de F dans la construction d’un complexe Hôtelier à Douala

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et le Groupe hôtelier BELAVIE SA ont procédé à la signature d’un accord de financement pour la construction d’un Hôtel 4 étoiles le 07 juillet 2022.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Douala (Cameroun), entre Monsieur Marcel ONDELE, Vice-Président de la Bdeac et Monsieur David Manfouo, Président Directeur Général du Groupe Belavie SA, en présence du Représentant de Afriland Fisrt Bank Cameroun intervenu dans le projet en qualité de Banque Agent.

Cet accord de financement, d’un montant de FCFA cinq milliards cinq cent millions (FCFA 5.500.000.000), a pour objet la construction d’un complexe hôtelier 4 étoiles d’une capacité d’hébergement de 173 clés repartis entre deux immeubles.

Cet ensemble qui sera exploité par le groupe international Radisson Blu, offrira à la classe moyenne des services connexes d’hébergement, de restauration et d’accueil dans un cadre spacieux et de haut standing localisé à Bonapriso.

Par ailleurs, ce projet tient également rigoureusement compte de la double dimension économique et sociale. Ainsi, les avantages socio-économiques concernent essentiellement l’amélioration des recettes de l’Etat par le paiement des impôts et taxes et par la création des activités supplémentaires dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme.

En plus, le projet contribuera aussi à la réduction du chômage par la création de 215 emplois directs et indirects, à l’accroissement des revenus et du bien-être des ménages via la distribution des revenus aux personnels de l’hôtel.