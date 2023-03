Cameroun : la beauté au service de la promotion du Made in Cameroon

C’est le fil conducteur d’une rencontre avec la presse tenue à Douala ce 08 mars 2023 par Lana Bio Cosmetics. Le prétexte est la célébration de la 38è journée internationale de la femme.

L’Objectif de la rencontre est de présenter la nouvelle égérie, Princesse Ndoun Issie la Miss Cameroun 2023. Qualité, élégance et beauté, telles sont les valeurs que défendront la Miss Cameroun 2023 désormais ambassadrice de Lana Bio Cosmetics. En ce jour de célébration de la 38ème édition de la Journée internationale de la femme 2023, le top management de l’entreprise citoyenne a mis les petits plats dans les grands. Journalistes, influenceurs et autres acteurs des réseaux sociaux étaient présents lors de la conférence de presse en vue de la présentation du partenariat entre Lana Bio Cosmetics et le Comité officiel de l’élection Miss Cameroun (COMICA) représenté par sa directrice exécutive.

Dénommée « Lana Women’s day 2023 », cette journée spéciale dans les locaux de la société éponyme débute par le mot de bienvenue de son directeur exécutif. Pour Ali Awada, c’est une priorité de valoriser le Made in Cameroon. « L’objectif de Lana Bio Cosmetics pour les trois prochaines années concerne notamment, l’investissement, la création d’emplois… Bref de nouveaux innovants et spécifiques pour les peaux africaines et surtout camerounaises », fait savoir M. Awada. Quant au COMICA, il s’engage à faire de la Miss Cameroun, une consommatrice et ambassadrice des produits Lana Bio Cosmetics, même au-delà des frontières camerounaises pour plus de visibilité.

En tant qu’ambassadrice de la marque de produits cosmétiques, Princesse Ndoun Issie se dit « honorée » du partenariat. Puis de contribuer à sa manière à la valorisation de la marque locale. « Nous avons prévu organiser une activité le mois d’octobre rose. À travers cette activité, les femmes pourront apprendre des métiers. Aussi, elles seront sensibilisées sur les moyens de prévention et de dépistage précoce du cancer du sein », se projette la reine de beauté.

Lana Women’s day 2023 s’achève par la coupure du gâteau marquant la Journée internationale de la femme.