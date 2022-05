Cameroun : la BEI ouvre une ligne de crédit de 27 millions d’euros au profit des PME

Une convention de partenariat a été signée au ministère des Finances entre l’État du Cameroun représenté par le Minfi, le Minepat et le Minpmeesa d’une part et la BEI, la CBC Bank et la CCA Bank d’autre part.

Achille Bassilekin III, ministre des PME, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat a reçu en audience ce vendredi 06 mai 2022, le Vice-président de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) Thomas Oströs. Les deux parties ont réfléchit sur les opportunités de la coopération avec la BEI au profit des PME camerounaises.

Pour concrétiser cette visite, une convention de partenariat a été signée au Ministère des Finances entre l’État du Cameroun représenté par le Minfi, le Minepat et le MinpmeesA d’une part et la BEI, la CBC Bank et la CCA Bank d’autre part, pour la mise à disposition par la BEI d’une ligne de crédit d’un montant de 27 millions d’euros au profit des PME camerounaises (15 millions d’euros pour la CCA Bank et 12 millions d’euros pour la CBC Bank).

Cette ligne de crédit arrive où les PME, qui génèrent 35 % du PIB et pourvoient 70 % des emplois du pays, rencontrent régulièrement des problèmes de financement. Les importants impayés et les difficultés d’accès au crédit au Cameroun en sont les principales causes.

Seul un volume relativement faible du crédit octroyé par les banques est consacré aux PME ; la plus grosse part étant attribuée aux grandes entreprises qui représentent pourtant moins de 1 % de l’ensemble des sociétés du pays selon « meilleurtauxpro.com ».