Cameroun : la chaîne de télévision Canal+ Elles bloquée

L’interruption de la diffusion est consécutive à la décision du Conseil national de la Communication en date du 22 septembre dernier.

La chaîne de télévision Canal+ Elles est absente des bouquets Canal+ au Cameroun. Depuis la journée du lundi 25 septembre 2023, la recherche de la chaîne sur le canal 3 des bouquets aboutit plutôt à un message inhabituel qui se donne à lire à l’écran. « Programme bloqué. La chaîne ne dispose pas des droits de diffusion pour ce programme et nous a donc demandé de l’occulter. Retrouvez le prochain programme à la fin de l’occultation », mais une fin qui n’est pas déterminée et ce, « jusqu’à nouvel avis », comme l’a décidé l’autorité au Cameroun.

En effet, les ondes de Canal+ Elles sont brouillées sur le sol camerounais sur commande du Conseil national de la communication (Cnc), instance nationale chargée de la régulation des médias. Dans un communiqué du 22 septembre dernier, l’organe gouvernemental a « demandé à l’opérateur de télédistribution Canal Plus International de suspendre sans délai et jusqu’à nouvel avis de ses bouquets reçus au Cameroun la diffusion de la chaîne dénommée Canal Plus Elles », a décidé le président du Conseil Joseph Chebongkeng Kalabubse.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les programmes télévisuels « véhiculant des pratiques obscènes à tendance homosexuelle et portant atteinte aux lois et valeurs de la République ». Selon le Conseil, l’opérateur Canal Pus International écope de la sanction pour n’avoir pas tenu ses engagements après « une première mise en garde ». Ces mesures allaient de l’incitation à l’usage du code parental, « la révision des programmes de l’opérateur international pour les conformer aux lois et aux coutumes de notre pays ».

Le Conseil national de la communication remporte ainsi la victoire dans ce combat qu’il mène contre les programmes médiatiques qui promeuvent l’homosexualité au Cameroun. Il s’agit de faire respecter la loi qui réprime les pratiques homosexuelles dans le pays. Outre l’exigence légale, la culture camerounaise ne reconnait pas la place de cette pratique considérée comme contre-nature, mais que les médias d’origine étrangère tentent d’imposer.