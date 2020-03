Le ministre camerounais de la Santé publique, le Docteur Manaouda Malachie confirme l’efficacité de ce produit, mais attend que la solution soit validée par l’Organisation mondiale de la santé.

Le gouvernement affirme que deux malades de Covids-19 ont trouvé la guérison grâce à la Chloroquine. Le ministre de la Santé publique évite cependant de dire que ce médicament est la solution absolue au Coronavirus. Il s’en remet à l’Organisation mondiale de la Santé.

L’OMS ne s’est pas encore prononcée sur l’efficacité de cette molécule. Lors d’une conférence de presse donnée depuis Pékin, l’assistant directeur-général de l’organisation, Bruce Aylward, a même mis en lumière un autre médicament prometteur, le remdesivir. « Il n’y a qu’un médicament dont nous pensons, à ce jour, qu’il a eu une réelle efficacité [pour traiter le coronavirus], c’est le remdesivir », a-t-il déclaré sur la télévision CNN. « Des essais cliniques utilisant cet antiviral sont en cours et leurs résultats devraient être connus dans les semaines qui viennent », a-t-il poursuivi.

La campagne pro chloroquine a démarré le 25 février dernier, lorsque le directeur de l’Institut Méditerranée Infection, à Marseille, Didier Raoult, a suscité l’espoir en publiant une vidéo vantant les capacités de ce médicament.

En Chine, les résultats obtenus sur plus de 100 patients ont démontré que le phosphate de chloroquine était plus efficace. Dans une lettre publiée sur le site de la revue BioScience Trends, des chercheurs chinois indiquent que la Chloroquine contient l’évolution de la pneumonie, améliore l’état des poumons, raccourcie la durée de la maladie, permet que le patient redevienne négatif au virus.

Le microbiologiste Didier Raoult estime que l’évaluation clinique des chercheurs chinois confirme l’efficacité de la chloroquine contre le Covid-2019. « On attendait qu’il y ait des essais cliniques qui rapportent l’efficacité que l’on préjugeait. Maintenant, c’est fait. On a tous les éléments. Il y aura peut-être des ajustements sur la dose qu’il faut donner et le temps pendant lequel il faut administrer le médicament. Et c’est probablement le traitement le moins cher et le plus simple pour traiter le coronavirus », a-t-il déclaré sur Franceinfo.