Cameroun : la CNPS veut racheter Eneo

Dans un article publié ce 24 mars, AfricaBusiness révèle que la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) du Cameroun, établissement public dirigé Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame, a transmis une expression d’intérêt le 13 novembre 2022 au fonds britannique Actis pour l’acquisition de ses parts (51%) dans Energy of Cameroon (Eneo).

L’idée de vente d’Eneo est annoncée dans un contexte où les consommateurs se plaignent de multiples délestages. Pour Gaston Eloundou Essomba et ses services, la filiale détenue à 51% par le fonds britannique Actis est en grande partie comptable de cet état de choses, pour avoir été défaillante par rapport à ses obligations contractuelles.

AficaBusiness déclare : « Cette opération de rachat est actuellement étudiée au sein du gouvernement avec le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, et son homologue des Finances, Louis Paul Motaze, en première ligne. Elle aura pour enjeu plus large de constituer un écosystème pérenne du secteur en préparation de l’entrée en exploitation du barrage de Nachtigal (420 MW), construit par EDF, mais aussi de restructurer le secteur à long terme ». Ainsi, l’on déboucherait sur une prise de contrôle publique avec une gestion privée permettant ainsi d’obtenir de la dette souveraine, à des taux plus bas.

Pour mémoire, le 7 novembre 2013 le groupe américain AES et le britannique Actis ont annoncé avoir trouvé un accord pour la cession de tous les actifs d’AES dans ses filiales camerounaises AES-Sonel (prédécesseur d’Eneo), Kribi Power Development Corporation (KPDC) et Dibamba Power Development Corporation (DPDC). Montant de la transaction : environ 110 milliards de FCFA à l’époque. Outre Actis, repreneur des 56% de parts de l’américain AES en 2014, pour 202 millions de dollars, le tour de table d’Eneo se compose de l’État (44%) et des employés (5%).