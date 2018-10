Cameroun : la commission nationale de recensement des votes rend sa copie

Cette instance a achevé le décompte des votes samedi. Elle va passer le témoin ce jour, au Conseil constitutionnel qui devra, dans une semaine proclamer les résultats.

Après décompte et redressement des erreurs matérielles, la commission nationale de recensement général des votes rend sa copie ce lundi. Cet acte permettra au Conseil constitutionnel de se réunir mardi pour l’ouverture des contentieux électoraux qui ont été portés à sa connaissance. 18 recours ont été portés devant cette juridiction par Joshua Osih et Cabral Libii pour l’annulation totale du scrutin, Maurice Kamto pour une annulation partielle du vote et Bertin Kissop, candidat recalé par le Conseil électoral.

Les résultats auxquels est parvenue la Commission nationale de recensement général des votes ont fuité et se sont retrouvés samedi sur la toile. Ces chiffres sont nommés Paul Biya vainqueur avec plus de 70% des voix. Il est suivi de Maurice Kamto (Mrc). Il reste au Conseil constitutionnel de confirmer ces résultats.