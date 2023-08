Cameroun : la compagnie Touristique Express SA suspendue

La décision du ministre des Transport Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe est contenue dans un communiqué en date du 16 août 2023.

Le ministre des Transports décide de suspendre la compagnie Touristique Express SA pour une durée de 15 jours, de l’exploitation des services de transport routier des personnes. Le motif de cette suspension est relatif au « manquement grave aux règles de la circulation routière ayant conduit à la mort de neuf personnes dans l’accident du 9 août 2023, et non implémentation des mesures prescrites par mes soins et auxquelles la compagnie s’est engagée à mettre en œuvre à l’issue de l’accident mortel de la circulation du 09 mai 2023 qui a entrainé le décès de 15 personnes », mentionne le ministre.

En effet, en l’espace de trois mois, la compagnie de transport routier interurbain Touristique Express SA écope de deux sanctions. D’abord une suspension d’un mois décidée le 11 mai et levée le 15 du même mois, puis celle de 15 jours en cours. Elles sont consécutives à deux accidents ayant entrainé la mort de 24 personnes au total, dont 15 le 9 juillet, et neuf autres le 9 août 2023. Ces accidents mortels avec plus de cinquante blessés, ont respectivement eu lieu à la falaise du Mbé dans la région de l’Adamaoua et à Bindiba dans la région de l’Est.

Pour le dernier cas à la falaise du Mbé, le ministre des Transports dans son communiqué en cite les causes. Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe explique que « les premiers éléments des enquêtes révèlent que cet accident est la conséquence de l’excès de vitesse qui a entrainé la perte de contrôle et le renversement du bus immatriculé LT 456 HK, conduit par le nommé Issa Ousmanou ».

Par ailleurs, le même document sanctionne aussi un chauffeur de la compagnie Avenir de la Kadey. Le ministre décide de « suspendre pour une période d’un an, le permis de conduire N°OU-144626-13, appartenant à M. Mohamadou Mansourou, conducteur du bus impliqué, pour manquement grave aux règles de la circulation routière ayant conduit au décès de sept personnes », lequel accident a eu lieu le 08 août 2023 à Doumé dans la région de l’Est, faisant aussi 27 blessés.