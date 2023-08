Cameroun : la Conac mène une bataille contre la corruption dans les écoles

La Commission nationale anti-corruption (Conac) a lancé, le 21 août, sa traditionnelle campagne « Rentrée scolaire sans corruption ».

Le Révèrent Dieudonné Massi Gams, président de la Conac, a coutume d’affirmé que « le Cameroun dispose d’institutions et d’instruments à même de faire émerger une société où la corruption est marginale. Sur le plan national, nous avons assez d’institutions chargées, comme la CONAC, de contribuer à la bonne gestion des affaires publique et des instruments à l’instar de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption, la loi portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des finances publiques au Cameroun »

C’est ainsi que dans la perspective de la prochaine rentrée des classes prévue le 4 septembre, la Conac a lancé une autre campagne de sensibilisation. L’objectif ainsi visé est de : « Sensibiliser les différents acteurs impliqués dans les opérations relatives à la rentrée scolaire sur la nécessité d’écarter toute pratique de corruption du secteur éducatif en général, et particulièrement de la rentrée scolaire et d’adopter l’intégrité comme valeur cardinale », explique son président, Dieudonné Massi Gams

Pour cette édition, la campagne se déroule en deux phases. Une première phase de sensibilisation qui court jusqu’au 25 août prochain. Pendant cette phase, la Conac ambitionne porter son message dans au moins 1 500 établissements scolaires, soit 150 par région, selon son président. L’organisme prévoit également la distribution et l’affichage d’au moins 6 000 affiches dans les écoles et les services déconcentrés du secteur éducatif. Cette phase sera suivie d’une phase répressive qui démarre le 4 septembre, jour de rentrée scolaire.

Pendant deux semaines (jusqu’au 17 septembre), des équipes de la Conac seront mobilisés pour effectuer des descentes inopinées sur le terrain à l’effet de vérifier et réprimer les dénonciations reçues, apprend-on. Au Cameroun, la rentrée scolaire donne souvent lieu à des actes ou de pratique de corruption de la part de certains chefs d’établissements, de certains responsables des Associations des parents d’élèves et d’enseignants (APEE) et de certains parents d’élèves.

A en croire stopblablacam, la vente des places lors des recrutements d’élèves, les détournements des frais d’Apee, les prélèvements de frais illicites et la falsification des bulletins de notes sont entre autres griefs dénoncés. Consciente de cette situation, la Conac, bras séculier de l’Etat dans la lutte contre la corruption, organise depuis quelques années la campagne « Rentrée scolaire sans corruption » pour sensibiliser la communauté éducative nationale sur « l’impérieuse nécessité » de combattre ce mal qui gangrène le secteur éducatif, parmi les plus corrompus au Cameroun.