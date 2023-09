Cameroun : la Conférence Climate Chance Afrique 2023 se tiendra à Yaoundé

La Conférence Climate Chance Afrique 2023 va se tenir à Yaoundé les 23 et 24 octobre prochains sous le thème « Habitat durable, accessible et inclusif en Afrique ».

L’objectif d’une telle conférence est de rassembler un maximum d’acteurs non étatiques en Afrique pour échanger autour de la lutte contre le changement climatique. De nombreuses vidéos d’initiatives disponibles en ligne mettent en lumière le foisonnement d’actions en Afrique pour lutter contre le changement climatique et notamment à l’échelle locale.

L’association Climate Chance qui organise cet évènement international a lancé une campagne d’appel à contribution en amont afin de trouver des solutions capables de créer un habitat durable dans le monde. Plus de 250 projets ont été reçus par les organisateurs.

Pour Climate Chance, grâce à tous ces projets, cette édition de Yaoundé est « l’occasion de propulser sur le devant de la scène les actions, projets et solutions du continent africain, innovants et réplicables à grande échelle, notamment en matière d’habitat ».

La feuille de route

Pour en discuter durant les deux jours de la conférence, les organisateurs proposent de nombreux formats de partages et de rencontres, à en croire Stopblablacam. À commencer par un pitch corner, qui est un espace unique permettant aux porteurs de projets de présenter leurs bonnes pratiques. En plus, la conférence prévoit aussi des ateliers collaboratifs, tables-rondes, débats animés par près de 100 experts et institutionnels. En tête de liste, Célestine Ketcha Courtes, la ministre camerounaise de l’Habitat et du développement urbain (Minhdu) ou encore Luc Atangana Messi, le maire de la ville de Yaoundé.

Les organisateurs sont convaincus que cette conférence qui va s’ouvrir à Yaoundé va servir à l’Afrique de formuler des « messages forts » que le continent va défendre à la COP28 qui se tiendra en novembre prochain à Dubaï aux Émirats arabes unis. « La feuille de route de Yaoundé présentera un ensemble de recommandations concrètes pour accélérer l’action sur l’habitat dans les territoires africains », peut-on lire dans le dossier de presse.

La présente édition de la Conférence Climate Chance Afrique s’est tenue l’année dernière à Dakar au Sénégal. C’était le retour de cet évènement, qui a connu quatre d’interruption, depuis l’édition 2019 tenue à Accra au Ghana.