Cameroun : la Cosumaf alerte sur l’illégalité de la microfinance « United Forest Finance »

L’information est contenue dans un communiqué signé le 21 juillet 2023 par Jacqueline Nkembe présidente de la Cosumaf.

« Alerte sur une opération d’Appel public à l’épargne illégale de la structure United Forest Finance ». Tel est l’intitulé du communiqué signé le 21 juillet 2023 par Jacqueline Nkembe, présidente de la Commission de la surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale (Cosumaf).

Il est dit dans le communiqué que la Commission de la surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale (Cosumaf) a constaté qu’une structure dénommée « United Forest Finance », établie à Douala en République du Cameroun, a procédé à la publication et à la diffusion d’un prospectus qui invite le public à souscrire des actions dans son capital social.

En effet, dans son appel à souscription adressé au public, « United Forest Finance » se présente comme le « premier établissement populaire de microfinance de la région du Sud ».

Selon la Cosumaf, l’opération entreprise par cette microfinance constitue un service d’investissement réglementé et soumis à la délivrance d’un agrément préalable. « La structure United Forest Finance ne figure pas sur la liste des organismes agréés par la Cosumaf et habilités à fournir le service de placement de titres émis par appel public à l’épargne », souligne la Cosumaf. Pour conclure ainsi que, « l’opération d’appel public à l’épargnée ainsi engagée est illicite ».

La Cosumaf invite le public et les investisseurs à « s’abstenir instamment de procéder à toute souscription des titres proposés par United Forest Finance en attendant d’être édifiés sur les suites judiciaires et administratives qui seront réservés à cette affaire ». « La Cosumaf saisit cette occasion pour rappeler la nécessité pour les épargnants et les investisseurs de faire preuve de prudence envers les opérations illicites et de veiller en toute circonstance, avant toute souscription de titres, à s’assurer de la conformité de l’opération, laquelle suppose l’octroi d’un visa du régulateur et l’intervention de professionnels habilités pour le placement des titres, à savoir les sociétés de bourse et les banques », conclut Jacqueline Nkembe.

Le patronat du Sud en question

Patrice Melom (actuel Directeur général du Port autonome de Kribi), Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame (actuel Directeur général de la Cnps), Cyrill Edou Alo’o (Directeur du budget), Philémon Zo’o Zame (Directeur général de l’Art), Andrée Caroline Mebande (Directeur général du Ceneema), Daniel Olle Olle, Bonaventure Mvondo Assam, Martin Bile Bidjang, Alain Ngondi, Elissar Mbang Ekoutou, et Joël Monefong.