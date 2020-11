Déclaration du sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au Ministère de la Santé publique, qui préconise une extrême vigilance aux populations.

D’après le Dr Linda Esso, de nombreux cas de Covid-19 viennent d’être détectés notamment dans des écoles des régions de l’Ouest et du Littoral.

Une situation que le sous-directeur de la lutte contre les épidémies et les pandémies au Ministère de la Santé publique, attribue au relâchement observé dans le respect des mesures barrières. « Ce relâchement des comportements observé continue d’être décrié surtout en cette période de reprise des activités dans les différents secteurs et durant laquelle les déplacements et les interactions entre les personnes sont de plus en plus importants et susceptibles de favoriser la survenue de nouveaux cas de contamination », a indiqué le Dr Linda Esso face à la presse le 23 novembre dernier.

Elle informe par ailleurs que 916 cas actifs en moyenne ont été comptés ces dernières semaines au Cameroun. Et que le pays s’expose à une nouvelle vague de contamination si les populations ne prennent pas la pleine mesure du danger.