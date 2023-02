Cameroun : la dette extérieure favorise la fuite des capitaux

La Banque centrale commune aux six pays de la Cemac vient de publier un rapport qui analyse le lien bidirectionnel entre la fuite des capitaux et le niveau d’endettement au Cameroun.

La relation entre la dette extérieure et la fuite des capitaux a largement été débattue ces derniers jours à la Caisse autonome d’amortissement (CAA). Selon cette institution d’État en charge de la gestion de la dette publique, le Cameroun affiche une dette extérieure évaluée à 8 272 milliards, en hausse de 11,4% en glissement annuel, et de 2,4% en glissement trimestriel. Sa composition par type de créancier est de 44,6% pour la dette multilatérale (institutions financières internationales) ; 42,7% pour la dette bilatérale (autres pays développés), et 12,7% pour la dette commerciale (banques).

Nonobstant le fait que sa dette représente 30,6% du PIB, le Cameroun présente, selon la CAA, un risque de surendettement extérieur élevé. En outre, les indicateurs de développement ne croissent pas au même rythme que le niveau d’endettement, ce qui peut laisser penser à une potentielle fuite de capitaux préjudiciable pour le processus de développement du pays. Pour les profanes du secteur financier, la fuite des capitaux est considérée comme « toute sortie normale ou anormale de capitaux car ces dernières limitent la capacité d’importation, de remboursement de la dette et d’investissement des pays », Ndikumana et Boyce, 2013.

S’inspirant des données évoquées supra, des experts de la Banque centrale commune aux six pays de la Cemac proposent une étude qui met en exergue le lien bidirectionnel entre la fuite des capitaux et le niveau d’endettement au Cameroun. Selon Ecomatin, ce soupçon est d’autant plus avéré que, diverses études ont montré que « le niveau de fuite des capitaux est important en période de hausse de la dette extérieure ».

Pour preuve, la croissance de cet encours à fin septembre 2022 explique l’organisme, est principalement liée aux décaissements effectués dans le cadre du Programme économique et financier 2021- 2024 avec le FMI. Car, au cours de l’année 2022, le Cameroun a reçu du FMI 114,6 milliards à travers le Mécanisme élargi de crédit (Medc) et la Facilité élargie de crédit (FEC). Aussi, il y a eu un décaissement de 45,9 milliards de la France.