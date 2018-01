Cameroun : la douane alerte contre des huiles végétales «non conformes aux normes»

Le directeur gĂ©nĂ©ral des Douanes, Fongod Elvis Nuvaga, a alertĂ© les chefs secteurs de son administration ainsi que tous les commandants de groupements actifs, quant au «dĂ©versement» sur le territoire camerounais, d’huiles vĂ©gĂ©tales raffinĂ©es «non conformes aux normes».S’adressant ce lundi, Ă toutes les unitĂ©s opĂ©rationnelles, plateformes portuaires, aĂ©roportuaires et frontalières terrestres, il prescrit une «vigilance maximale», demande de rechercher et de saisir tout stock d’huiles vĂ©gĂ©tales raffinĂ©es non conforme, insistant pour que ses services exigent, lors de tout dĂ©douanement, la prĂ©sentation du certificat de conformitĂ© de l’Agence des normes et de la qualitĂ© (ANOR) avant liquidation et bon Ă enlever.

L’alerte de Fongod Elvis Nuvaga, apprend-on, est consĂ©cutive Ă une requĂŞte de l’Association des raffineurs des olĂ©agineux du Cameroun (ASROC), datĂ©e du 4 janvier dernier et faisant Ă©tat de l’«entrĂ©e au Cameroun de certaines huiles vĂ©gĂ©tales raffinĂ©es en violation flagrante de la règlementation en vigueur».

Cette corporation signale ainsi la circulation, dans plusieurs marchĂ©s du pays et en vente promotionnelle, des huiles vĂ©gĂ©tales raffinĂ©es de palme et de soja de marque Mouna, Jersey, Promex, Evita, La Perla et Girasole auxquels il convient d’ajouter l’huile de tournesol de maque Carrefour, non conformes aux normes relatives Ă l’Ă©tiquetage des denrĂ©es alimentaires prĂ©emballĂ©es.

Dans sa lettre de dĂ©nonciation, elle fait aussi Ă©tat de l’existence de plus de 50 containers, en attente de dĂ©douanement au Port autonome de Douala (PAD), la mĂ©tropole Ă©conomique, marquant sa surprise de constater que des produits non conformes aux normes d’application obligatoire, au Cameroun depuis 2011 et pour lesquelles l’ANOR n’a jamais dĂ©livrĂ© de certificat de conformitĂ©, soient importĂ©es dans le pays «en toute quiĂ©tude et Ă la stupĂ©faction de tous».

Soulignant des menaces graves sur la santĂ© des consommateurs, l’industrie nationale et, par voie de consĂ©quence, l’Ă©conomie camerounaise, l’ASROC, qui enquĂŞte elle-mĂŞme sur le circuit vĂ©reux, indique, sans plus de prĂ©cisions, que plusieurs tonnes de ces denrĂ©es impropres Ă la consommation humaine, sont actuellement entassĂ©es dans des entrepĂ´ts Ă travers le pays pour ĂŞtre sorties en petites quantitĂ©s et ne pas attirer l’attention des services phytosanitaires.

En filigrane, l’ASROC semble indirectement pointer un doigt accusateur sur les prestations de la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale de surveillance (SGS), une sociĂ©tĂ© privĂ©e en charge du contrĂ´le de conformitĂ© Ă quai avant les opĂ©rations de dĂ©douanement, et qui a manifestement donnĂ© son aval pour la liquidation et le bon Ă enlever des produits querellĂ©s.

En fĂ©vrier 2016, l’ASROC, avec le concours des autoritĂ©s compĂ©tentes, avait dĂ©jĂ dĂ©mantelĂ© un rĂ©seau d’importation et de vente d’un important stock d’huiles vĂ©gĂ©tales raffinĂ©es, non conformes aux normes, en voie d’ĂŞtre vendu aux enchères au PAD et dont des stocks entiers Ă©taient entreposĂ©s dans des magasins de Douala.