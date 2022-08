Cameroun : la Douane fait appel au Conseil des chargeurs pour booster les recettes

Le directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga, et celui du Conseil national des chargeurs du Cameroun (Cncc), Auguste Mbappe Penda, ont signé, le 12 août à Douala, un protocole d’accord de collaboration.

Une entente qui va permettre d’améliorer la production des données statistiques relatives aux natures, quantités et volumes des marchandises en provenance et à destination du Cameroun ; sécuriser davantage les mouvements desdites marchandises etc.

« Ce protocole d’accord est utile et il a fallu du temps pour le mettre en place. Le dialogue était nécessaire, car nos destins sont liés. La Direction générale des Douanes veut mobiliser plus de recettes et maîtriser les flux. D’où il faut maîtriser tout le commerce extérieur, en amont et en aval. Le CNCC assure la défense des intérêts des importateurs et des exportateurs, en vue de développer le commerce extérieur », a expliqué le DG du CNCC.

Selon la Douane, ce protocole d’accord s’inscrit en effet, dans le cadre de la mise en œuvre de conventions et directives internationales, notamment en matière de gestion coordonnée des frontières et la mutualisation des données.

La convention arrive au moment où, en juillet dernier la Direction générale des Douanes (DG), a annoncé les recettes d’un montant provisoire comptabilisé de l’ordre de 76 milliards FCFA ; en hausse de 66,7 milliards par rapport à l’objectif dudit mois.