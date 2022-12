L’engagement a été pris ce 28 décembre 2022 lors de l’atelier de lancement officiel des activités de l’initiative Hand in Hand (HIH) mise en place en 2019 par la FAO.

Ce n’est plus un secret pour personne, le riz et le poisson sont les principaux produits qui plombent la balance commerciale du Cameroun depuis environ une décennie. Pour la seule année 2021 ; 776 601 tonnes de riz ont été importées à hauteur 207,974 milliards de FCFA (5,4% de la valeur totale des importations) soit une variation en glissement annuel de +30,1% en termes d’argent et +31, 3% en quantité.

C’est pour renverser la tendance que l’initiative « Main dans la main » se propose de servir de levier au gouvernement camerounais au cours de la période 2022-2026 dans le but d’atteindre une production de 750 000 tonnes de riz et 500 000 tonnes de poisson en 2030.

A en croire Ecomatin, c’est ce qu’a réitéré le ministre de l’Agriculture et du développement rural (Minader) qui présidait ce 28 décembre à Yaoundé, l’atelier de lancement officiel des activités de l’initiative Hand in Hand(HIH). D’après le membre du gouvernement, le projet mis en place par l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO) en 2019 apportera une contribution déterminante dans la mise en œuvre de la politique d’import substitution notamment en ce qui concerne le riz et le poisson.

Ce sera également une occasion pour le pays, de saisir les opportunités créées dans le domaine agricole avec la mise en vigueur de la Zone de libre-échange continentale (Zlecaf).

Pour la FAO, le projet HIH « l’amélioration durable de la productivité et de chaînes de valeurs agro pastorales et halieutiques, le renforcement de la résilience des populations face aux chocs environnementaux, socio-économiques et l’amélioration de la nutrition ».

Dans la même veine, il convient de souligner que le projet Hand in Hand vient s’ajouter à plusieurs autres dont la finalité est d’accroître notamment la production rizicole. Il s’agit entre autres, du projet d’appui au développement des filières agricoles financés par la Banque mondiale à 28,5 milliards de F, du projet de développement de la riziculture irriguée et pluviale au Cameroun (Proderip) soutenu par l’agence japonaise de coopération internationale (Jica) pour ne citer que ceux-ci.