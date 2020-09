Cameroun : la Fécafoot acculée par des défaites au Tribunal arbitral du sport

Après avoir perdu son procès contre la Ligue de football professionnel le 14 septembre, la Fédération camerounaise de football a essuyé un autre revers le lendemain face à New star de Douala.

Sale temps pour la Fédération Cameroun de football (Fécafoot). L’appel déposé au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour maintenir New star de Douala en deuxième division, a tourné contre elle.

C’est le dénouement d’un conflit qui a démarré en 2019. En effet, au terme des play-offs, New Stars de Douala avait contesté sa relégation en Elite Two du fait de l’application d’un règlement de la compétition, autre que celui du 11 janvier 2019, qui prévoyait la relégation d’un seul club en Elite One et en Elite Two. Le club avait saisi la chambre de conciliation et d’arbitrage contre cette décision de la LFPC et avait obtenu gain de cause.

La Fécafoot pour sa part a refusé de l’exécuter en faisant appel au TAS, maintenant New Stars en Elite Two. Car, Faustin Domkeu a refusé d’affilier son club dans cette division, lequel a passé une saison blanche.

Le 15 septembre, le TAS a confirmé le verdict de la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC). New star est réhabilité et doit donc rejoindre en Elite one la prochaine saison.

La sentence du TAS tombe 24 heures après celle qui a donnée gain de cause à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) contre la Fécafoot. Le Tribunal arbitral du sport a déclaré lundi dernier que la suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun est illégale, tout au moins depuis le 18 octobre 2019.

Un coup dur qui remet en cause les décisions « de guerre » prises ces derniers mois par la fédération et menace d’annulation la saison 2019-2020 qu’elle a fait organiser par un Comité technique transitoire.