Par une sentence rendue le 14 avril 2023, le TAS a condamné la Fécafoot à verser la somme de 229 millions 900 mille francs à l’ancien directeur technique national.

Jean Manga Onguéné a retrouvé le sourire. L’ancien directeur national du football a eu gain de cause dans l’affaire qui l’oppose à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot. C’est le résultat d’une longue procédure judiciaire qui a commencé par l’inspection du travail au Cameroun, avant de se poursuivre au Tribunal arbitral du sport (TAS). Jean Manga Onguéné avait passé plusieurs années sans salaire. Il a donc décidé de saisir le TAS afin de toucher ses arriérés.

229 millions 900 mille francs représente les « arriérés de salaires» accumulés depuis septembre 2014 que le contrat de l’ancien DTN de football du Cameroun a expiré. Non reconduit, l’ancien Lion indomptable continuait pourtant d’être considéré comme DTN par la Fédération qui lui confiait des missions. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté les autres aspects du contrat non reconduit, mais a maintenu le salaire jusqu’à la date de démission de l’homme.

Il y a deux ans, l’ancien directeur technique national de football avait saisi le TAS pour rupture abusive de contrat. L’ancien Lion indomptable avait quitté son bureau de la FIFA où il coiffait douze pays, pour devenir DTN de football de son pays, dès le 6 septembre 2010, pour une période de quatre ans. Cette décision avait été prise dans le cadre de l’implémentation des résolutions du Forum sur le football organisé par le ministère en charge du sport.

Le contrat qui liait Jean manga Onguéné et les autorités du football du Cameroun, prévoyait que le salaire de l’homme et ses « frais de déplacements dans le cadre de l’exécution de ses missions » soient payé par le ministère, ainsi qu’un certain nombre de commodités telles l’affectation d’un véhicule de type 4×4 et d’un chauffeur, deux billets d’avion aller-retour en France par an pour le Dtn et son épouse,…

Tacite reconduction

La sentence indique que le contrat est « renouvelable par expresse reconduction à l’initiative de l’une des parties six mois avant l’expiration ». Et l’ancien champion d’Afrique 1995 avec les juniors du Cameroun avait saisi la Fécafoot aux fins de reconduction le 22 avril 2014. Le ministère des Sports informera l’homme le 31 octobre 2014 que son contrat avait expiré.

Sauf que la Fécafoot qui continuait de confier des missions dévolues au DTN à Manga Onguéné, proposera à la tutelle de considérer que le contrat du DTN a été renouvelé par tacite reconduction. Le 10 janvier 2019, las d’attendre une réponse positive du ministre, le Meilleur joueur africain 1980 annonçait sa démission et exigeait le paiement de ses « arriérés de salaires » depuis 2014. Les calculs effectués affichent une ardoise de 468 millions 900 mille francs.

Au final, le TAS a rejeté la plainte de l’ancien DTN contre le ministère en charge des Sports, mais a plutôt retenu celle intentée contre la Fécafoot qui est condamnée à verser les arriérés de salaires dus à son employé durant la période de sa non prise en solde par l’Etat. Soit 229 millions 425 mille francs, et devra par ailleurs supporter une partie des frais de procédure versés par le plaignant, à savoir trois mille francs suisse (près de 2 millions de Fcfa). Le président de la Fédération Samuel Eto’o qui est, malgré lui, comptable du passif de la Fecafoot a du pain sur la table.