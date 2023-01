Cameroun : « La Fécafoot crache sur son championnat » regrette Léger Tientcheu

Le journaliste réagit à la non-sélection de l’actuel meilleur buteur du championnat camerounais pour le Chan 2023.

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a publié hier la liste des joueurs retenus pour le Championnat d’Afrique des nations (Chan) qui se jouera en Algérie ce mois. Sur les 25 joueurs convoqués, il n’apparaît pas le meilleur buteur de la MTN Elite 1, Eric Mahop du Canon de Yaoundé.

L’autre surprise, c’est l’absence du meilleur espoir de la saison dernière, Patient Wassou de Coton Sport de Garoua régulièrement convoqué chez les U23 et déjà testé en équipe senior.

Pour le journaliste Léger Tientcheu, « la non-convocation du meilleur buteur de l’Elite One pour le Chan est une mauvaise publicité pour notre football local. La Fecafoot crache sur son championnat, ».

Un avis que l’analyste sportif, Eric Tjouen comprend mais tente de justifier les choix du sélectionneur, « en principe, le meilleur buteur du championnat doit figurer sur la liste. Mais j’ai la nette impression que le profil de ce joueur ne correspond pas au plan de jeu de l’entraîneur qui, compte tenu des joueurs convoqués, a besoin de joueurs créatifs capables de produire un jeu. Et en plus de cela, son homme fort semble être Kemajou de Bamboutos qui est aussi un avant-centre et a besoin d’un environnement serein pour produire la performance. »

Coton sport bien représenté

Comme en 2021, cette année encore, le club le plus représenté est Coton Sport de Garoua. L’équipe a vu cinq de ses joueurs sélectionnés. Elle est suivie par l’Union Sportive de Douala avec quatre joueurs puis Bamboutos de Mbouda et Eding Sports de Garoua qui ont chacun trois joueurs dans la tanière.

Du côté de Canon de Yaoundé, Colombe sportive du Dja et Lobo, et Fauve Azur, deux joueurs ont été retenus. Par contre, d’autres clubs comme Fovu de Baham, Gazelle FA, Apejes de Mfou et PWD de Bamenda ont chacun un joueur convoqué.