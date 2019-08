Cameroun : la Fecafoot et la Ligue professionnelle de football à couteaux tirés

Les relations sont tendues entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) qui ne s’accordent pas sur les résolutions de la dernière assemblée générale extraordinaire de l’instance faîtière.Les divergences portent sur l’examen et l’adoption de certains de projets de modification de la Ligue, notamment l’alinéa relatif aux statuts de la LFPC et celui de la convention Fecafoot-LFPC.

Pour marquer sa désapprobation, le président du Conseil d’administration de la LFPC le Général d’Armée Pierre Semengue, dénonce une « violation des dispositions pertinentes de l’article 17 des statuts de la FIFA, 18 et 25 de la Fecafoot, 23 et 30 de la Ligue ». Selon lui, « la modification des statuts de la Ligue ne relève pas de la compétence de l’AG de la Fecafoot, mais plutôt de la compétence exclusive de celle de la Ligue ».

Malgré cette dénonciation de la Ligue qui a boycotté les travaux, les membres de la Fecafoot ont « adopté à l’unanimité les projets de modifications aussi bien des statuts que de la convention Fecafoot-LFPC ».

Désormais, l’instance désignera les officiels de matches en collaboration avec sa commission centrale des arbitres, rôle qui incombait jusque-là à la LFPC.

Le président de la LFPC a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux, au motif qu’il y a une « violation flagrante de la loi ».

La Fecafoot dit être dans « son droit » en accord avec les textes qui consacrent sa primauté sur les Ligues, y compris dans la confection des textes.