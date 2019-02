Cameroun : la Fecafoot invitée à payer les salaires des joueurs du championnat

La Fédération internationale de football association (Fifa), dans un courrier signé par sa secrétaire générale, Fatma Samoura, demande à la Fédération camerounaise de la discipline (Fecafoot) de «prendre de manière urgente les mesures nécessaires» afin que les salaires et primes dues aux joueurs de 24 clubs de D1 et D2 du pays «soient payés à brève échéance».Dans ce document auquel APA a eu accès, l’instance planétaire, invoquant des «obligations contractuelles pertinentes», demande à l’institution nationale de lui soumettre, d’ici le 4 mars 2019, un rapport résumant les mesures prises dans le cadre de cette affaire.

Cette injonction survient quelques jours seulement après la publication d’un rapport particulièrement alarmant de la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro) et du Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc), dénonçant «la situation désastreuse» des athlètes locaux de la discipline, dont beaucoup traînent de nombreux mois d’arriérés de salaires, de primes de matches, de signature de contrat et d’entraînement.

Selon le document, au cours de la saison 2017-2018, mais aussi de celle qui vient de débuter, seuls 8 clubs évoluant dans les championnats professionnels se sont acquittés desdites obligations de rétribution vis-à-vis de leurs joueurs, alors que les 24 autres doivent encore de l’argent à leurs sociétaires.

À la Fecafoot, la FIFPro et le Synafoc affirment qu’ils «ne peuvent plus tolérer ces non-paiements de salaires injustifiés et répétés», et demandent au président de l’instance fédérale «d’intervenir immédiatement pour s’assurer que les joueurs perçoivent leurs honoraires actuels».

Dans le même ordre d’idées, ils exigent que la Fédération ordonne immédiatement aux 24 clubs incriminés de se conformer à leurs obligations et, si les violations des droits des athlètes persistent, «d’engager les procédures disciplinaires qui s’imposent».

En juillet 2016, alors en campagne pour le renouvellement de son mandat le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC), Pierre Semengue, avait notamment promis de rendre effectives les incitations fiscales de l’État vis-à-vis du secteur à travers la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des activités, mais également le paiement régulier des salaires décents aux joueurs et encadreurs.

Aujourd’hui qu’elles sont au plus mal, les caisses de la Ligue, qui pourvoit au fonctionnement des clubs à travers les subventions de l’État, de la Fecafoot et l’apport des sponsors, ont à peine permis le démarrage de la saison sportive il y a deux semaines, après trois renvois successifs.