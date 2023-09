Cameroun : la Fécafoot rehausse les salaires des footballeurs et entraîneurs

Sous l’impulsion du président Samuel Eto’o, la Fecafoot a annoncé ce 29 août 2023 des réformes majeures concernant les salaires des footballeurs au Cameroun.

« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes » écrit Marx et Engels. Pourquoi l’histoire du football y aurait-elle échappé ? Fidèle à ses origines sociales, le football est resté de nombreuses années au Cameroun un sport amateur qui ne permettait pas aux pratiquants d’avoir une vie descente. Ce qui avait pour effet de maintenir les footballeurs dans la précarité. Mais à la faveur de la venue de l’ex-gloire du football Samuel Eto’o aux commandes de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), la situation des footballeurs semble s’améliorer.

Désormais, le salaire minimum des footballeurs camerounais est fixé à 200 000 FCFA pour les joueurs de première division et à 75 000 FCFA pour ceux évoluant en Elite Two. Cette décision vise à garantir la dignité des acteurs du football local et à améliorer leur situation financière.

Le communiqué de la Fecafoot, signé le 29 août 2023 par le secrétaire général Blaise Djounang, ne se limite pas aux footballeurs. Les honoraires des entraîneurs ont également été fixés à 250 000 FCFA pour ceux de la première division et à 150 000 FCFA pour ceux de la division inférieure. Cette mesure reconnaît l’importance du rôle des entraîneurs dans le développement du football camerounais.

Il est également important de souligner que ces réformes ne se limitent pas au football masculin. Les footballeuses camerounaises bénéficient désormais d’un salaire minimal fixé à 50 000 FCFA, démontrant ainsi l’engagement de la Fecafoot en faveur de l’égalité des sexes dans le sport.

Depuis son arrivée à la tête de la Fecafoot en décembre 2022, Samuel Eto’o a entrepris des réformes audacieuses pour élever le niveau du football au Cameroun. Malgré les critiques et les défis, l’ancien capitaine des Lions indomptables reste déterminé à moderniser le football local. Ces mesures sont une étape importante dans les efforts de Samuel Eto’o pour garantir une meilleure rémunération et des conditions de travail dignes aux acteurs du football camerounais.