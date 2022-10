Cameroun : la femme rurale délaissée dans le financement des projets

La femme rurale a célébré le 15 octobre 2022 sa 27è édition sous le thème : « Développons la production locale avec la femme vivant en milieu rural pour notre sécurité alimentaire ».

Selon le ministère de l’Agriculture et du développement rural, 64,3% des programmes et projets agricoles mis en place dans les dix régions ne prennent pas en compte les préoccupations de cette catégorie sociale.

Les données relatives aux financements de projets indiquent que 1369,3 milliards Fcfa ont été mobilisés entre 2010 et 2021 pour un total de 58 projets recensés. 706,77 milliards, soit 52% de ces financements orientés vers des projets qui ne prennent pas en compte les préoccupations des femmes.

D’après les statistiques du ministère de l’Agriculture et du développement rural (Minader), sur plus de 100 projets et programmes agricoles développés au Cameroun entre 2010 et 2020, plus de la moitié ont été conçus en ignorant les contraintes sociales que rencontrent les femmes.

Les mêmes statistiques renseignent qu’entre 2010 et 2020, sur plus de 112 projets et programmes agricoles développés au Cameroun, seuls 36,7% soit 41 d’entre eux prennent en compte les questions de genre lors de leur conception tandis que les 64,3% (soit 71 projets et programmes) restent non sensibles au genre lors de leur conception et leur exécution. Or toujours selon les chiffres du Minader, les femmes constituent plus de 70% de la main-d’œuvre rurale au Cameroun.

Elles produisent près de 90% de la production vivrière et représentent seulement 3% du secteur agricole industriel.