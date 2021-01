Cameroun : la FIFA maintient Seïdou Mbombo Njoya à la Fécafoot avec un statut d’intémaire

Une lettre de Fatma Samoura le SG de la FIFA adressée ce jour à Benjamin Didier Banlock, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, donne la marche à suivre suite à la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le 15 janvier 2021, une sentence du TAS a annulé l’élection du président de la Fėcafoot et de tout son comité exécutif. A la suite d’une contestation du club AS Meiganga qui dénonce des irrégularités dans le processus ayant conduit à leur élection.

Informé de la sentence, la FIFA à travers son secrétaire général a écrit ce samedi au SG de la Fėcafoot. « Nous vous informons de ce qui suit : compte tenu des circonstances du cas en question, et pour les motifs retenus par le TAS, la FIFA considere egalement que tant la ratio legis des dispositions applicables que la necessité d’assurer une continuité de service jusqu’aux nouvelles elections à organiser dans les meilleurs délais, justifient de laisser aux organes actuellement en place le soin d’assurer l’interim de la FECAFOOT. La FIFA tient donc à ce que les dècisions du TAS soient exécutées dans les plus brefs delais et n’entend ainsi prendre aucune nouvelle décision en l’état », écrit Fatma Samoura.

Elle tient cependant à préciser que le mandat exceptionnel ainsi accordé aux organes actuellement en place sera strictement encadré par la FlFA. Ce mandat est limité aux taches permettant d’assurer la continuité des affaires courantes et celles liées à la finalisation à brève écheance du processus, l’adoption des statuts et textes réglementaires requis et l’organisation de nouvelles elections.

Le SG de la FIFAtermine en indiquant que : « les modalités et limites concrètes de ce mandat seront précisées ultérieurement et sous le contrôle de la FIFA, qui devra étre consultée avant toute decision envIsagée qui sortirait potentiellement du cadre des affaires courantes. Une teuille de route sera en outre rapidement présentée a la FIFA permettant de fixer les échéances électorales.»