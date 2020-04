Cameroun : la FIFA rend hommage à Samuel Wembe décédé de Covid-19

Gianni Infantino adresse ses condoléances à la famille du football camerounais et à la famille biologique de l’ancien président du Racing club de Bafoussam, dans une correspondance adressée à la Fécafoot le 14 avril dernier.

L’onde de choc du décès de l’ancien sénateur suppléant du RDPC, homme d‘affaires et manager de football, s’est répandu jusqu’en Suisse, au siège de la FIFA.

Le 14 avril dernier, Gianni Infantino a adressé des condoléances à la famille du football camerounais et à la famille biologique de Wembé Samuel. « Membre du Comité exécutif de la Fecafoot, dirigeant passionné de football et engagé, ancien président du RC de Bafoussam, de la Ligue départementale de football du Wouri et de la Ligue régionale de football de l’Ouest, entrepreneur et homme politique, nul doute qu’il aura contribué par son engagement et dévouement au développement et à l’essor du football dans son pays. Il ne sera pas oublié et manquera à tous beaucoup », exprime le président de la FIFA.

Gianni Infantino adresse sa plus profonde sympathie à la Fecafoot, à son comité exécutif, ainsi qu’à la famille, aux amis et aux proches de Samuel Wembe.

En rappel, Wembé Samuel est décédé des suites de Covid-19 découvert tardivement. Ses proches relatent que les premiers tests effectués n’avaient rien dévoilés. Devant la persistance des symptômes, l’ultime dépistage a confirmé que l’ancien député était atteint du vilain virus qui attriste la planète. Hélas, il était tard.