Cameroun : la Fifa va construire un Centre d’Excellence

La Fédération internationale de football association (FIFA) choisit le Cameroun pour lancer son programme de développement des talents.

Si le choix du site n’est pas encore déterminé, il est acquis que l’instance faîtière du football mondial prévoit de construire un Centre d’Excellence dans notre pays, qui sera le deuxième, après celui de la CAF à Mbankomo. Le programme de développement des talents de la FIFA a pour mission principale d’investir dans les académies. L’objectif est que d’ici à 2026, chaque association membre dispose d’au moins une académie ou un centre d’excellence.

Le programme de développement des talents de la FIFA, mené sous la houlette d’Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, aborde sa phase de mise en œuvre. Son but : aider les associations membres à atteindre leur potentiel en veillant à ce que chaque talent puisse être détecté et développé. Dans la droite ligne de l’engagement à long terme de l’institution en la matière, l’objectif principal du programme de développement des talents de la FIFA consiste à élever les standards des équipes nationales, féminines et masculines, dans le monde entier.

« Il s’agit d’une étape clé de la stratégie d’amélioration de la compétitivité des équipes nationales. Avec cette initiative destinée à donner à chaque talent sa chance, nous adoptons une approche coordonnée, holistique, scientifique et mondiale en matière de développement des talents. Dans le cadre de ce programme quadriennal, nous entendons développer les talents en nous rendant dans tous les pays, en y dépêchant nos entraîneurs et en ouvrant des académies ou des centres d’excellence. 2023 sera une année charnière pour nous à cet égard », souligne Arsène Wenger.

En décembre 2022, le Conseil de la FIFA a approuvé l’octroi à cette initiative historique d’une enveloppe de 200 millions de dollars pour le cycle 2023-2026. Lors de sa dernière séance en date, le 14 mars à Kigali, au Rwanda, le Conseil a approuvé plusieurs règlements énonçant les principes et la répartition du financement, la procédure de validation, ainsi que les droits et obligations des associations membres. Présenté en détail lors du Congrès de la FIFA tenu le 16 mars, le programme de développement des talents de la FIFA a été salué chaleureusement par l’ensemble des personnes présentes.