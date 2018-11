Cameroun : les engagements sur le budget de l’Etat prennent fin ce jeudi

A travers une circulaire adressée aux gestionnaires de la fortune publique, Louis Paul Motazé, ministre des Finances, a annoncé que les engagements sur le budget de l’Etat du Cameroun seront arrêtés à compter d’aujourd’hui.

Cette fois, c’est la date du 15 novembre 2018 qui a finalement été arrêtée, et non plus celle du 30 novembre comme il était de coutume. En effet, en ramenant de deux semaines la date butoir des engagements, « le ministre des Finances actionne non seulement une disposition du nouveau régime financier de l’Etat, mais manœuvre également pour pouvoir liquider les engagements antérieurs dans les délais, évitant ainsi l’accumulation des arriérés d’un exercice budgétaire à un autre », comme le précise la circulaire.

A en croire la circulaire du ministre des Finances, Il faut souligner que d’après le contenu de la lettre signée de l’actuel ministre des finances, cet arrêt d’engagements s’effectuera à date avec le concours des agents de son département ministériel, qui seront bientôt déployés sur le terrain à cet effet.