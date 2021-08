Cameroun : la fin des exportations du bois en grume reportée en 2023

Initialement prévue pour janvier 2022, les ministres en charge des Forêts, de l’Industrie, de l’Environnement, de l’Économie, de la Planification, des Finances et du Budget des États membres de la Cemac et de la RD Congo, en ont décidé autrement. C’était le 28 juillet 2021 au cours d’une réunion par visioconférence.

Un nouveau chronogramme d’interdiction des exportations du bois en grume a été adopté pour la zone Cemac et la RD Congo. Les ministres en charge des Forêts, de l’Industrie, de l’Environnement, de l’Économie, de la Planification, des Finances et du Budget des États membres de la Cemac et de la RD Congo, ont décidé le 28 juillet dernier d’instaurer une période transitoire. Consacrée aux études préalables de maturation des projets d’investissements dans la transformation du bois.

Duval Antoine Dembi, directeur du développement industriel, des mines et du tourisme au sein de la Commission de la Cemac explique que : « pour la première phase, il a été identifié dans chaque pays deux zones économiques spéciales pour l’installation des industries de 1ère, 2e et 3e transformation du bois et deux plantations forestières ». Des plantations dont il souligne l’importance en indiquant qu’elles ont un rôle économique, social et surtout écologique pour la préservation des écosystèmes du Bassin du Congo.

La seconde phase va consister à l’accompagnement des pays et de leurs entreprises opérant dans la filière bois. « De janvier à décembre 2022, pour éviter que le changement de paradigme soit brutal et mette les entreprises du secteur en difficulté, la Commission de la Cemac a pris sur elle la responsabilité d’accompagner les États pour faciliter ledit changement. Elle va financer avec l’appui de la BAD, l’élaboration des études de faisabilité sur les 28 projets identifiés, afin de juger de leur maturité. Un dispositif régional de fiscalité forestière harmonisé est prévu, ainsi que l’évaluation des mesures de soutien aux entreprises », présente Duval Antoine Dembi.

Il est donc question de donner plus de dynamisme au secteur industriel du bois d’ici janvier 2023. De permettre aux pays de mieux profiter de ces ressources.