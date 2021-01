Cameroun : la Fondation Orange Cameroun et la coopération allemande créent un « Orange Digital Center »

Le but de cet incubateur est de renforcer l’employabilité des jeunes et de promouvoir l’innovation dans le domaine du numérique.

Le Cameroun va bénéficier d’un accord de partenariat développé entre la Fondation Orange Cameroun et la GIZ, la coopération allemande. C’est ce que renseigne un communiqué conjoint publié le 14 janvier 2021.

Cet accord fait partie d’un projet plus grand entre Orange et le ministère allemand de la coopération économique et du développement en vigueur dans 14 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Le projet a une valeur de 30 millions d’Euros et cible 20 000 jeunes pour un potentiel de 8000 emplois.

Dans le détail, ce partenariat va prendre la forme d’un Orange Digital Center (ODC) qui va participer au développement du numérique au Cameroun à travers la formation des jeunes au numérique jusqu’à l’accélération de star-up innovantes en passant par l’accompagnement des porteurs de projet et l’investissement dans lesdits projets.

L’Orange Digital Center est une Ecole du code pour l’accompagnement des développeurs, geeks et porteurs d’idées de projets ; un Fablab solidaire pour créer et prototypes avec des équipements numériques ; et enfin un Orange Fab et un Orange Digital Venture Africa qui sont des programmes qui ciblent les entrepreneurs.

Il est à noter que le Orange Digital Center Center sera basé à Douala, mais sera également déployé à travers le pays sous forme de ODC Clubs dans les universités partenaires.