Cameroun : la foule accueille Cabral Libii à Garoua Boulaï

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation a procédé ce week-end à l’installation des membres du bureau régional du PCRN de l’Est et de l’Adamaoua.

Une marée humaine a accueilli le député Cabral Libii à Garoua Boulaï dans la région de l’Est-ce week-end. Le président national du PCRN y était pour l’installation du bureau régional de son parti pour la région du Soleil levant. Le meeting qui s’est tenu dans cette ville au grand carrefour Africam a connu la présence d’une marée humaine. Les militants parlent de « deux millions » de participants. Outre les cadres, militants et sympathisants du parti, des curieux ont fait foule autour du candidat sorti 3è à la présidentielle du 7 octobre 2018. Cabral Libii en a été ému.

« Mes chers amis nous sommes dans un combat que nous devons remporter. Et je veux voir et entendre cette détermination dans la voix des Camerounais qui veulent le changement. Beaucoup d’entre vous ne savent pas à quel point leur vie peut changer si le changement arrive véritablement. Ce qui a été fait aujourd’hui à Garoua BoulaÏ est exceptionnel. C’est la première fois, depuis que je suis en politique, que je suis aussi ému. J’ai vu ici aujourd’hui les peuples camerounais communier ; j’ai vu les peuples camerounais se parler. J’ai vu les ethnies s’embrasser et non plus se soupçonner (…) » a déclaré le président national du PCRN.

Selon Abbo Hassimi, président du comité d’arrondissement, Garoua Boulaï devient un bastion imprenable du PCRN. Le parti a réussi à installer plus de 100 Comités de base à moins de deux ans. Cela s’est fait dans une localité où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et l’Union national pour la démocratie et le progrès (Undp) sont présents. Au terme du meeting de Garoua Boulaï, le leader du Pcrn a en ses termes, marqué la différence. « Nous chantons certes avec les cigales, mais gardons jalousement notre identité de fourmis », a lancé Cabral Libii.

Après le meeting de Garoua Boulaï, la caravane s’est ébranlée vers la région de l’Adamaoua. A Ngaoundéré, capitale régionale, a eu lieu le meeting d’installation des membres du bureau régional du PCRN. L’événement a aussi rassemblé des centaines de personnes au bois de Mardock. Ces rassemblements se font à quelques un mois du congrès du PCRN prévu du 16 au 18 décembre 2022 à Ngaoundéré dans l’Adamaoua.