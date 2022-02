Cameroun : la France investit plus de 1500 milliards de FCFA en 10 ans

La déclaration est de l’ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guilhou. Le diplomate a fait cette révélation le 04 février à Yaoundé, à l’occasion de la célébration des 80 ans de l’Agence française de développement.

L’Agence française de développement (AFD) a 80 ans. Pour célébrer autant d’années passées à œuvrer pour le développement des Etats, l’institution a marqué un temps d’arrêt le 04 février 2022 à Yaoundé. Pour la circonstance, elle a réuni les membres du gouvernement camerounais, les membres du corps diplomatique, les start-ups et les opérateurs économiques. L’événement a été une occasion pour le diplomate français et le directeur général de l’AFD Rémy Rioux de « célébrer l’excellente coopération » entre l’Agence et le Cameroun.

Dans sa prise de parole, Christophe Guilhou a fait une déclaration saisissante. « En 10 ans, l’agence a investi plus de deux milliards d’euros, soit 1500 milliards de francs au Cameroun », a-t-il relevé. L’agence participe à travers ces investissements au financement dans les secteurs du développement urbain, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la formation, indique Cameroon Tribune.

Selon les informations présentes sur le site internet de l’institution, l’AFD est présente dans 115 pays dans le monde. Elle œuvre pour le développement de ces Etats ; et pour cela, l’agence ses équipes sont engagées dans 4000 projets qui entrent dans ses missions. L’institution met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale.

Cette institution française est un groupe constitué de Proparco, Expertise France et AFD. Ses réalisations au Cameroun sont par exemple le programme d’Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales, agropastorale. C’est aussi le cas du programme d’Appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.