Cameroun : la hausse des prix du transport est officielle

Le gouvernement a dévoilé ce mercredi 15 février 2023 les nouveaux tarifs, une semaine après une réunion de concertation avec les syndicats des transports.

Dans un arrêté signé ce mercredi 15 février, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a entériné l’augmentation du prix des transports au Cameroun. Avec cet arrêté, les tarifs du transport urbain par taxis, périurbain et interurbain par cars et autobus augmentent sur l’ensemble du territoire national.

Pour le transport en taxi à l’intérieur de la ville, le ramassage de jour passe de 250 FCFA à 300 FCFA. Après 22h, l’usager déboursera désormais 350 FCFA et non plus 300 FCFA.

La course en dépôt de jour coûtera désormais 2500 FCFA soit une augmentation de 500 FCFA. Ce même montant est augmenté pour le dépôt de nuit qui coutera désormais 3000 FCFA.

La note du ministre mentionne aussi les coûts des bagages en ce qui concerne le transport périurbain et interurbain. A cet effet, tous les bagages de moins de 15 kg sont transportés gratuitement, quelle que soit la distance. De 15 à 50 kg, les prix sont respectivement de 350 FCFA pour une distance de moins de 100 km ; 450 FCFA pour une distance oscillant entre plus de 100 et 200 km ; 550 FCFA pour une distance variant entre plus de 200 à 400 km et 650 FCFA pour plus de 400 km.

Et de 50 à 200 kg, les prix sont respectivement de 600 FCFA pour une distance de moins de 100 km ; 700 FCFA pour une distance oscillant entre plus de 100 et 200 km ; 875 FCFA pour une distance variant entre plus de 200 à 400 km et 1000 FCFA pour plus de 400 km.

Pour rappel, ces augmentations surviennent quelques semaines après l’augmentation des prix des carburants à la pompe.