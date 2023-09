Cameroun : la lente descente aux enfers de Paul Georges Ntep

L’ancien grand espoir de 31 ans du football français, puis camerounais vient, contre toute attente, de s’engager avec un club vietnamien. Curieux !

Que devient Paul-Georges Ntep ? À l’évocation de ce nom, plusieurs choses reviennent à tout fan de foot qui se respecte. De ses débuts tonitruants à l’AJ Auxerre en Ligue 2 (16 buts, 5 passes décisives et de nombreux cassages de rein pour ses deux premières saisons en pro avec l’AJA), au Stade Rennais et cette fameuse saison 2014/15 où le natif de Douala éclabousse de tout son talent la Ligue 1 en marquant 9 buts et en délivrant 6 passes décisives). Une saison éblouissante qui lui ouvre d’ailleurs les portes de l’Equipe de France pour deux sélections, les seuls de sa carrière qui se passe par la suite avec les Lions Indomptables.

Les deux matches disputés par Ntep en équipe de France A étant non officiels, il est éligible à un changement de nationalité sportive. En octobre 2018, Paul-Georges Ntep intègre la sélection du Cameroun, en jouant deux matchs face au Malawi, pour les qualifications de la Can 2019, (victoire 1-0 et nul 0-0) ; Le 9 juin 2019 à l’occasion d’un match amical face à la Zambie (victoire 2-1) il marque dès la 2ème minute de la rencontre, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot des Lions indomptables. Mais le puissant ailier qui bourda le Cameroun, à la veille du Mondial brésilien 2014, n’est plus que l’ombre de lui-même. Il est devenu un joueur médiocre.

Un zénith atteint très tôt pour ce prodige du foot à qui on prédisait un destin doré, mais n’a pas été épargné par les coups durs durant toute sa carrière, à en croire Footmercato. De Wolfsbourg, où des incompréhensions avec son coach lui font vivre un enfer, à un prêt mitigé à Saint-Etienne en passant par une expérience catastrophique en Turquie du côté de Kayserispor où il n’est pas payé et ne joue que 5 matches, rien n’a été épargné à l’ancien Auxerrois. Malgré une pige à Guingamp en L2 et une expérience de quelques mois à Boavista au Portugal, Paul George Ntep n’a plus disputé le moindre match professionnel depuis mai 2022.

Rebond au Vietnam

Après avoir connu une carrière à la trajectoire sinueuse pour un paquet de raisons, Paul-Georges Ntep va s’offrir à 31 ans, après plusieurs mois passés loin des vertes pelouses, un étonnant rebond à plus de 10 000 km de Paris. Et c’est en V.League 1 au Vietnam qu’il va tenter de briller.

Pourtant à 31 ans, celui qui a deux tiges dans les pieds veut toujours prendre du plaisir sur le pré et n’entend pas mettre un terme à sa carrière. Ce crédo, qu’il avait expliqué dans une longue interview en mars 2022 accordée au site officiel du Tournoi Maurice Revello (ex- Tournoi de Toulon) où il avait brillé en 2013 avec les Bleuets, n’a pas changé d’un iota. «Je ne me fixe plus de plans ou de projets. Je veux juste profiter de mon corps et de ma passion. »

Cette passion, l’odeur des vestiaires et les vertes pelouses, il va les retrouver. Selon nos informations, PGN va s’engager au Vietnam en V.League 1, du côté du Ho Chi Minh City FC, six fois champion du Vietnam. Il sera l’une des principales têtes de gondole de ce championnat totalement méconnu. Un environnement très loin de Douala qui l’a vu naître (29 juillet 1992) au sein duquel il pourra s’épanouir loin de toute pression et retrouver le fil d’une carrière faite de mauvais choix. Les mauvaises prises décisions sans lesquelles il serait en ce moment dans un top club européen et forcément un cadre au sein des Lions indomptables.