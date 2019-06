Cameroun : la Nation honore ses soldats tombés au front

Dans le cadre du deuil national décrété ce 21 juin, des cérémonies funèbres auront lieu dans différentes les régions du pays.

Les drapeaux sont en berne sur toute l’étendue du territoire national et dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l’étranger. La cour d’honneur de la brigade du quartier général va accueillir la cérémonie funèbre en l’honneur des 17 soldats tombés sur le champ de bataille à Darak dans le Logone et Chari.

Le ministre de la Défense (Mindef), Joseph Beti Assomo va présider cette cérémonie constituée de la levée des couleurs spéciale et du service interreligieux par les aumôniers militaires des diverses confessions religieuses qui encadrent «spirituellement les forces de défense et de sécurité».

Dans les chefs-lieux des régions de l’Adamaoua, du Centre, l’Est, l’Extrême-Nord, le Littoral, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest, les gouverneurs vont présider les cérémonies d’hommage avec remise de décoration à titre posthume aux décédés.

Le deuil national a été décrété par le président de la République, Paul Biya lundi 17 juin pour honorer la mémoire des militaires qui ont été tués après une attaque de Boko Haram dans la nuit du 09 au 10 juin à Darak à l’Extrême-Nord.