Cameroun : la police recherche les promoteurs de Mekit Invest

Jean Calvin Mebenga et Akwong Constance Tembon sont recherchés pour entre autres faits d’escroquerie en bande organisée. Les forces de l’ordre sont à leur trousse.

En plus de suspendre les activités de Mekit Invest qui dit exercer dans l’économie numérique, spécifiquement la « Cryptomonnaie« et le « trading« , un mandat de recherche vient d’être lancé par la police pour traquer les promoteurs. Jean Calvin Mebenga et Akwong Constance Tembon sont en ce moment recherchés par la police.

Selon les autorités, Mekit Invest qui exerce sans autorisation légale depuis plusieurs mois compte 1900 clients engagés pour plus de 1,5 milliard de FCFA collectés. Le gouverneur a demandé aux souscripteurs de retirer leurs fonds de cette entreprise ne disposer par ailleurs d’aucun agrément de la Commission de surveillance des marchés financiers (Cosumaf).

Le promoteur s’est exprimé sur toutes ces accusations face à la presse le 16 octobre 2020. « Nous avons pris acte de la décision du Gouverneur. Nous travaillons uniquement dans l’achat et la vente de la cryptomonnaie à savoir le bitcoin et bien d’autres sur les plateformes digitales qui sont à notre disposition. Il ne s’agit donc guère d’une organisation, c’est une entreprise en bonne et due forme qui peut avoir quelques défaillances dans sa façon de fonctionner. Mais je ne voudrais pas qu’on associe le groupe Mekit Invest à une organisation », s’était opposé Jean Calvin Mebenga.

Ce n’est pas la première fois qu’une t’elle initiative est réprimandée par les autorités administratives. La dernière qui a fait grand bruit était le Mida. Les responsables ont été emprisonnés en Kondengui, et des centaines de souscripteurs restent impayés jusqu’à ce jour.