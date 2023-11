Cameroun : la première édition du Forum de l’immobilier s’annonce

En prélude à cet événement prévu du 02 au 05 avril 2024 à Yaoundé, une conférence de presse de présentation s’est tenue le 08 novembre 2023 à Douala, capitale économique du Cameroun.

Organisé par N’Foundation, le Forum de immobilier vise à susciter une réelle stimulation et structuration de l’immobilier au Cameroun par l’adhésion de toutes les parties prenantes. La conférence de presse donnée à Douala par le comité d’organisation en présence de la presse nationale et internationale, témoigne de la portée de cette manifestation pour un impact avec les secteurs du foncier, de l’urbanisme, de l’agriculture, de l’industrie et la commercialisation des matériaux locaux et les services commerciaux auprès des opérateurs et acteurs des secteurs de l’immobilier. « La plus-value du Forum de l’immobilier c’est l’invitation de tous les Camerounais à participer à ce qui sera une véritable proposition capable d’amener les différents amendements aux législations actuelles », présente Jean-Bernard Ngatsimi Betayene, président du conseil d’administration de N’Foundation.

L’organisateur ajoute que « Toutes les entreprises ont été conviées à participer à ce débat ; ce sont ces entreprises qui impactent véritablement l’urbanisme de demain et l’immobilier dans les années qui suivent ». Le premier Forum de l’immobilier au Cameroun l’an prochain sera aussi un lieu de partage et de réflexion à travers le conseil scientifique mis sur pied pour l’événement.

Présidé par l’universitaire et sociologue Pr. Armand Léka Essomba du département scientifique de N’Foundation, il y sera abordé des sujets clés autour de l’immobilier et de l’urbanisme au Cameroun tels que la législation, les logements sociaux, la question foncière et les sujets connexes qui évoluent. Ceux-ci seront modérés par des experts présélectionnés par le conseil scientifique de N’Foundation auprès des institutions partenaires et de la société civile et rapportés par des cadres sélectionnés auprès des services publics et des volontaires retenus des partenaires ayant signifié de leur disponibilité.

Pour cette première édition du Forum de l’immobilier du 02 au 05 avril 2024 à Yaoundé, l’organisateur tend la perche aux éventuels partenaires et sponsors qui peuvent associer leur image et ayant des interactions ou des rapports directs avec l’immobilier. Les participations sont sociales, à en croire N’Foundation.