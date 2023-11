Cameroun : la production de Cimencam passera de 1 800 000 tonnes à 2 300 000 tonnes

Said El Hadi a discuté de la disponibilité du ciment sur le marché camerounais et des projets d’expansion de l’entreprise dans le pays. L’objectif principal de cette rencontre était de renforcer l’engagement de LafargeHolcim Maroc-Afrique envers le développement du Cameroun en augmentant la production et la disponibilité du ciment, un produit essentiel pour la réalisation des infrastructures nécessaires au pays. Cette collaboration vise également à contribuer à la création de richesses, à générer des emplois ainsi qu’à soutenir la politique de conquête de nouveaux marchés du Cameroun.